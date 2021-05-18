Правительство США пригрозило WADA прекращением финансирования

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Правительство США задерживает выплату Всемирному антидопинговому агентству (WADA) предназначенного ему взноса в размере почти 3 миллионов долларов и сделает это только в том случае, если будет виден "реальный прогресс" в претворении в жизнь реформ, предложенных американской стороной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АР.

В июне 2020 года государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. В частности за океаном считают, что Россию наказали слишком мягко.

США ежегодно перечисляют в WADA порядка 2,7 миллиона долларов - больше, чем любая другая страна (Россия в 2021 году выплатила взнос в размере 1,09 млн).

Конгресс США фактически наделил ONDCP полномочиями удерживать платежи WADA, пока штаты не получат выгоды от своих пожертвований. Американская сторона также недовольна недостаточным представительством в агентстве: американцев нет в исполнительном комитете WADA, который формирует большую часть политики организации.

В конце текущей недели пройдут заседания исполкома и совета учредителей WADA, на котором будет рассмотрен отчет ONDCP, содержащий предложения по дальнейшему совершенствованию работы агентства. Белый дом предложил создать независимый орган, который будет контролировать все антидопинговые решения.

"Для эффективной борьбы с допингом, в том числе государственным, увековеченным российской коррупционной схемой, необходим независимый орган для пересмотра антидопинговых решений WADA", - говорится в отчете.

Самое радикальное предложение по улучшению работы WADA предусматривает исключение членов МОК и других связанных с ним спортивных организаций из состава исполнительного комитета, поскольку в высших кругах директивных органов агентства "требуется больше независимых голосов".