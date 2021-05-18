Китайский богач превратил футбольный клуб в игрушку для своего 126-килограммового сына

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Забавные новости приходят из второго дивизиона чемпионата Китая по футболу. Там местный бизнесмен приобрел клуб "Цзыбо Куджу" и поставил перед главным тренером жесткое условие - постоянно включать в основной состав своего 126-килограммового сына.

По условиям договора, юноша проводит на поле все 90 минут и исполняет все стандартные положения, включая угловые и пенальти, сообщает портал NewsLine .

Последнее место "Цзыбо Куджу" в турнирной таблице лучше всего иллюстрирует мудрость этого решения. Клуб набрал лишь одно очко в пяти матчах и только дважды поразил ворота соперников.

А отпрыск богача из Поднебесной в итоге стал посмешищем в социальных сетях.