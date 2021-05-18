Китайский богач превратил футбольный клуб в игрушку для своего 126-килограммового сына

Забавные новости приходят из второго дивизиона чемпионата Китая по футболу. Там местный бизнесмен приобрел клуб "Цзыбо Куджу" и поставил перед главным тренером жесткое условие - постоянно включать в основной состав своего 126-килограммового сына.
По условиям договора, юноша проводит на поле все 90 минут и исполняет все стандартные положения, включая угловые и пенальти, сообщает портал NewsLine.
Последнее место "Цзыбо Куджу" в турнирной таблице лучше всего иллюстрирует мудрость этого решения. Клуб набрал лишь одно очко в пяти матчах и только дважды поразил ворота соперников.
А отпрыск богача из Поднебесной в итоге стал посмешищем в социальных сетях.
Chinese businessman bought Zibo Cuju, second tier Chinese side, and told the coach to play his 126kg son.— Photos of Football (@photosofootball) May 17, 2021
(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/ylJehD0BAf