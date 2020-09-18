Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова, задержанного по уголовному делу о растрате, сообщили ТАСС в суде.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Кравцову, обвиняемому по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября", - сказала собеседница агентства. Заседание состоится в ближайшие часы.

Кравцов находится в изоляторе временного содержания на Петровке. По информации члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, Кравцова подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования.

Кравцов возглавляет ЦСП с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.