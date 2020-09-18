Швед Дюплантис побил рекорд Бубки, который держался больше четверти века

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме шведский легкоатлет Арман Дюплантис преодолел планку на высоте 6,15 м в соревнованиях в прыжках с шестом, установив рекорд на открытом воздухе. Предыдущее достижение принадлежало украинцу Сергею Бубке (6,14), которое было зафиксировано в 1994 году.

"Наконец-то установил мировой рекорд! Это очень круто! Я хотел прыгнуть на 6,15 м, - приводит слова 20-летнего Армана Оlympic Сhannel. - На мне постоянно было давление, ведь все говорили о мировом рекорде. Понимал, что нужно его установить, чтобы меня перестали о нем спрашивать. Поэтому когда добился своей цели, я испытывал скорее облегчение, чем радость".

В феврале спортсмен в польском городе Торуни обновил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении, преодолев планку на высоте 6 м 17 см, а через несколько дней на международном турнире в Глазго улучшил свое достижение на один сантиметр.