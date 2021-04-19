Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Дмитрий Голубович / wikimedia.org

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" отправил в отставку с поста главного тренера команды известного португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

58-летний Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, контракт с специалистом был рассчитан до конца сезона-2022/23.

На сегодняшний день его подопечные занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 32 матчах.

Вместе с Моуринью работу потеряли его ассистенты - Жоао Сакраменто, Нуно Сантос, Карлос Лалин и Джованни Серра.

"Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов в истории нашего клуба. Моуринью - настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. Сожалеем, что все получилось не так, как мы предполагали. Хотелось бы поблагодарить его и весь тренерский штаб", - цитирует пресс-служба клуба председателя Дэниела Леви.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

В последних пяти матчах "шпоры" победили лишь однажды, два раза проиграли и два раза сыграли вничью. Исполнять обязанности главного тренера до конца розыгрыша АПЛ предположительно будет Райан Мейсон.