Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Дмитрий Голубович / wikimedia.org
Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
 
 
 
Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Дмитрий Голубович / wikimedia.org

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" отправил в отставку с поста главного тренера команды известного португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

58-летний Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, контракт с специалистом был рассчитан до конца сезона-2022/23.

На сегодняшний день его подопечные занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 32 матчах.

Вместе с Моуринью работу потеряли его ассистенты - Жоао Сакраменто, Нуно Сантос, Карлос Лалин и Джованни Серра.

"Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов в истории нашего клуба. Моуринью - настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. Сожалеем, что все получилось не так, как мы предполагали. Хотелось бы поблагодарить его и весь тренерский штаб", - цитирует пресс-служба клуба председателя Дэниела Леви.

В последних пяти матчах "шпоры" победили лишь однажды, два раза проиграли и два раза сыграли вничью. Исполнять обязанности главного тренера до конца розыгрыша АПЛ предположительно будет Райан Мейсон.