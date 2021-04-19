Омский "Авангард" повел в финале розыгрыша Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА

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Омский "Авангард" на выезде уверенно переиграл московский ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на столичной "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 138 зрителей завершилась со счетом 4:1 в пользу визитеров.

Голами у победителей отметились Егор Чинахов (16), Кирилл Готовец (31), Рид Буше (52) и Илья Каблуков (58). В составе ЦСКА шайбу забросил Андрей Локтионов (42).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу омского клуба. Следующий матч серии пройдет 20 апреля в Москве.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем Кубка Гагарина, а "Авангард" еще никогда его не выигрывал.

Что происходило в первой игре Финала Кубка Гагарина 2021 расскажет минутный обзор главных событий. pic.twitter.com/HPi2pG52nD — КХЛ (@khl) April 19, 2021

Эти команды играли в последнем проведенном финале плей-офф в сезоне-2018/19, тогда армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.