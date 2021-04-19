Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался против создания футбольной Суперлиги заявив, что этот турнир противоречит базовым ценностям футбола

Dmitry Sadovnikov / wikimedia.org

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался против создания футбольной Суперлиги заявив, что этот турнир вносит раскол и противоречит базовым ценностям футбола.

"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество", - цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

В ночь на понедельник двенадцать европейских футбольных клубов "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус" объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира, Суперлиги.

Уже известен формат проведения турнира, в котором планируется участие 20 элитных клубов, не пожелавших делиться доходами с более бедными командами и Европейским футбольным союзом (УЕФА).

"Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему", - добавил Прядкин.

Тем временем все 12 клубов, объявивших о создании европейской футбольной Суперлиги, вышли из состава Европейской ассоциации клубов (ECA) и отказались от ранее взятых на себя обязательств перед УЕФА, сообщает на своей странице в Twitter журналист ВВС Саймон Стоун.

Представители клубов также покинули должности в УЕФА. Так президент туринского "Ювентуса", являющегося одним из основателей Суперлиги, ушел с поста главы ECA. Тем временем пресс-служба ECA выступила с осуждением плана по созданию Суперлиги.