Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что отобранный у Минска чемпионат мира 2021 года не может пройти в России. Функционер отметил, что в ближайшие два года из-за санкций говорить о проведении подобных турниров в РФ просто нет смысла.

В ноябре Москва выражала готовность подхватить упавшее знамя из рук ближайшего соседа, от которого из-за многочисленных нарушений прав человека отвернулась Европа.

"Может ли ЧМ пройти в России? Нет, потому что работают санкции Всемирного антидопингового агентства. До того, как решение было утверждено в Спортивно-арбитражном суде Лозанны, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предлагал вариант: если будет возможно, чемпионат мира мог бы принять Санкт-Петербург", - заявил Фазель в интервью телеканалу "Матч ТВ" .

В понедельник IIHF на своем официальном сайте объявила о лишении Белоруссии права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, "по соображениям безопасности".

Ранее Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Белоруссией, где жестко подавляется протестное движение против очередного переизбрания бессменного лидера белорусов Александра Лукашенко. К призывам белорусской оппозиции о бойкоте соревнований присоединился целый ряд европейских стран. Кроме того, турнир покинуло сразу несколько крупных спонсоров .

Фазель рассказал, что теперь IIHF рассматривает три варианта места проведения чемпионата мира-2021: только Латвия, Латвия и Дания или Латвия и Словакия. Наиболее вероятным считается переход к формату единого места проведения турнира в условиях "пузыря" в одной только Риге.

На прошлой неделе Рене Фазель на встрече в Минске с главой белорусского государства пожаловался на давление, оказываемое на федерацию со всех сторон. Лукашенко в ответ заявил, что его страна готова в одиночку провести "лучший чемпионат в истории".

Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Белоруссию права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.