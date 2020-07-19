Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на вероятность массовой смены гражданства спортсменами РФ под угрозой тотального запрета на участие россиян в международных соревнованиях по легкой атлетике. Он назвал эти разговоры преждевременными, отметив, что ограничивать личный выбор спортсменов нельзя.

После допингового скандала 2015 года отечественные атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, однако из-за новых нарушений в ВФЛА их лишают даже этих "привилегий".

"Безусловно, разговоры о смене спортивного гражданства некоторыми спортсменами меня очень сильно беспокоят. Считаю, что эти разговоры и попытки, как минимум, преждевременны, потому что существует еще ряд механизмов по защите прав и интересов наших спортсменов. Но в целом мир спорта достаточно космополитичен. Если спортсмены не попадают в основной состав сборной в той или иной дисциплине, они переходят в другие национальные команды", - сказал Поздняков в интервью РИА "Новости".

"Здесь нельзя, да и не имеет смысла зажимать спортсменов в рамки, искусственно ограничивать их личный выбор. Мы с уважением относимся к такого рода решениям. Те аргументы, которые, особенно молодые спортсмены, приводят в пользу смены своего спортивного гражданства, мы принимаем во внимание, но, тем не менее, я считаю, что спешить не нужно", - добавил глава ОКР.

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации с ВФЛА. Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков недавно также признали, что не исключают переход под флаг другой страны.

Некоторые атлеты уже перешли от слов к делу. О смене гражданства заявили шестовики Матвей Волков и Тимур Моргунов. Первый выбрал переезд в Белоруссию, второй - еще в процессе выбора. Белорусы открыто заявили, что их страна готова предоставить гражданство российским легкоатлетам, чтобы те имели возможность выступать на международных соревнованиях, ибо их по-человечески жаль. При этом у соседей нет стремления "озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами".

Станислав Поздняков также подчеркнул, что смена спортивного гражданства атлетами ради выступлений на Олимпийских играх в Токио в принципе не имеет смысла, так как осталось небольшое количество квот на участие.

"Под Токио это в принципе нереально, - отметил олимпийский чиновник. - Более 50% квот суммарно уже разыграны, осталось небольшое количество, поэтому говорить о том, что эта ситуация может иметь массовый характер, не приходится просто по причине того, что даже если кто-то из спортсменов перейдет в сборную другой страны, еще не факт, что он отберется и получит эти квоты".

По данным главы ОКР, препятствий для заявки на Олимпийские игры в Токио российских легкоатлетов, выполнивших соответствующие нормативы, нет. На сегодняшний день в этом списке значатся 22 человека из числа ведущих легкоатлетов.

"В Олимпийской хартии четко прописано, что Олимпиада это соревнования между спортсменами, команды которых определяют национальные олимпийские комитеты соответствующих стран. На сегодняшний момент ряд наших спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх в Токио. Таким образом нет никаких препятствий для того, чтобы ОКР заявил данных спортсменов, которые, подчеркну, официально выполнили нормативы", - резюмировал Поздняков.