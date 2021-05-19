Дмитрий Яшкин

HC Dynamo Moscow / YouTube

Газета "Спорт-Экспресс" в межсезонье опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В него вошли 95 самых дорогих хоккеистов лиги, которые получают более 40 млн рублей в год.

В рейтинге учтена базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей на команду, без учетов бонусов и премий. То есть те суммы, что хоккеисты получат гарантированно. Однако надо учесть, что некоторые игроки еще не подписали новые контракты.

Список по состоянию на текущий момент возглавил чешский форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин - 115 млн. рублей. Игрок может уехать в НХЛ, в таком случае его место займет канадский защитник "Барыса" Даррен Дитц (100 млн). На третьем месте идет еще один форвард "Динамо" - Вадим Шипачев (95 млн).

Места с четвертого по шестое занимают представители уфимского "Салавата Юлаева" - финский форвард Теему Хартикайнен (90 млн), его земляк вратарь Юха Метсола и датский защитник Филипп Ларсен (по 80 млн).

95 самых дорогих хоккеистов КХЛ ????



Вадим Шипачев пока на третьем месте, но может подняться на второе, а лидер планирует поехать в НХЛ:https://t.co/6B76XQ3mPV pic.twitter.com/q2jZXSKCsl — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 19, 2021

В топ-10 входят два игрока ярославского "Локомотива" - защитник Алексей Марченко и форвард Андре Петерссон, а также форварды Сергей Плотников ("Металлург" Мг) и Владимир Ткачев ("Трактор"). Все четверо зарабатывают по 75 миллионов в год.

Отметим, что в первой десятке пока вообще нет представителей московского ЦСКА и питерского СКА, но они могут появиться после подписаний свободных агентов.