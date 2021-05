Бывшая фигуристка Елена Ильиных украсила собой новый клип певицы Sia

Стоп-кадр видео Sia / Youtube.com

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире фигуристов Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, приняла участие в съемках нового клипа популярной австралийской певицы Sia.

27-летняя фигуристка появилась в ролике на песню "Music" восьмого студийного альбома певицы "Songs From And Inspired By The Motion Picture". Съемки проходили в Майами и на Аляске. Клипмейкером и креативным продюсером выступил муж спортсменки, артист балета Сергей Полунин, с которым она воспитывает сына Мира.

Премьера клипа состоялась 18 мая на официальном ютуб-канале Sia, ролик уже собрал более 100 тысяч просмотров.

Любопытно, что Ильиных надела привычные для себя коньки только на замерзшем озере во второй половине клипа, тогда как в первой станцевала балетную партию на бетонном полу закрытого ангара.

"Песни Sia - особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей - это огромный кредит доверия нашей команде. Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя. Это было прекрасное приключение!" - цитирует Ильиных журнал Hello Russia .

"Я очень верю в талант Елены и вижу в ней глубину. Я надеюсь, что видео станет для нее отправной точкой в достижении новых целей и высот. Я благодарен вселенной за то, что все стало возможным и такие артисты собрались вместе", - отметил Полунин.

Напомним, что на Олимпиаде 2014 года Ильиных с Кацалаповым стали бронзовыми призерами личного турнира и чемпионами командного. После Сочи дуэт распался, Ильиных пробовала кататься с Русланом Жиганшиным, но затем завершила карьеру.