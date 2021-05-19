Футбольный клуб "Тамбов" фактически прекратил свое существование и юридически будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

"Тамбов" больше нигде и никогда выступать не будет, все закончилось, - заявила она. - Как юридическое лицо организация еще существует, потому что в ней остались несколько сотрудников, а на балансе - несколько стульев. Идет процедура банкротства, поэтому юрлицо будет существовать до тех пор, пока назначенный конкурсный управляющий не закончит ее. Но существование футбольного лица завершилось 16 мая вместе со свистком об окончании матча".

Последний матч в своей истории "Тамбов" сыграл в воскресенье в рамках 30-го тура чемпионата России, уступив со счетом 1:5 питерскому "Зениту". В турнирной таблице команда заняла последнее, 16-е место и покинул состав Российской Премьер-лиги (РПЛ). Из-за многочисленных долгов клуб не смог пройти лицензирование для участия в дивизионах ниже классом.

"17 мая мы подписали соглашения о расторжении контрактов. Делать тут больше нечего, клуба как такового больше нет. Осталось только несколько человек: бухгалтер, секретарь и я", - добавила Коновалова, добавив, что сейчас деятельность "Тамбова" проверяют различные ведомства, в том числе прокуратура и следственный комитет, контрольно-счетная палата, трудовая инспекция.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования, что чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.