В Госдуме видят в Хабибе духовного лидера и будущего главу Дагестана

АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала ироничное на предложение рэпера Басты экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову стать министром культуры Дагестана.

По мнению бывшей спортсменки, Нурмагомедов сейчас является духовным лидером Дагестана и достоин звания главы региона, но быть главой культурного департамента - не в его компетенции.

"Можно предложить Хабибу что-то большее, чем министр культуры. Это совершенно не его тематика. Баста, что, так оценивает Дагестан? Он, наверное, не в курсе, что это высококультурная республика, где чтят традиции и серьезно относятся к специалистам в области культуры. Мы же понимаем, что тут Хабиб не специалист. Он специалист в спорте, религии и в управлении. Хабиб мог бы стать главой Дагестана, но быть главой культурного департамента не в его компетенции, тем более в такой республике", - приводит слова Журовой Sport24 .

По мнению парламентария, высказывания бывшего бойца UFC в адрес творчества определенных артистов связаны с патриотизмом.

"Когда Хабиб высказывался про отмену тех концертов, он говорил это не как человек, имеющий отношение к культуре, а больше относящийся к воспитанию, патриотизму и нравственности. Он - духовной лидер Дагестана. А про министра культуры Баста очень неудачно пошутил. Лучше бы предложил ему стать главой Дагестана. Вот это было бы предложение", - добавила Журова.

Ранее рэпер Баста (в миру - Василий Вакуленко) в интервью ютуб-каналу "Руки выше" высказался об истории с отменой концерта Егора Крида в Дагестане в 2018 году, против проведения которого по моральным соображениям тогда выступил Нурмагомедов.

"Хабибу нужно стать министром культуры. Это не шутка, стать министром культуры. Он человек очень образованный, у него очень правильная позиция по многим моментам. Для того чтобы с этим работать, нужно стать функционером. Пусть он станет министром культуры, введет определенные семинары, даст какое-то другое предложение людям. Вот это мы слушать здесь не будем, но мы будем слушать другое", - заявил Баста, предложив известному на весь мир человеку "навести порядок в родной и любимой республике".