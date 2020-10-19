Wikimedia Commons Олег Блохин, 1978 год

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Журнал France Football, который является учредителем престижной ежегодной премии "Золотой мяч", на своем сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времен.

Журналисты издания, опросив 177 коллег из ведущих мировых СМИ, в понедельник представили номинантов на звание лучшего центрального, левого и правого форвардов в истории футбола.

В список попал лишь один футболист с постсоветского пространства - украинец Олег Блохин.

Победители опроса составят символическую сборную, которая будет объявлена в декабре.

Лучшие центральные нападающие: Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (Германия), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Шотландия), Роналдо (Бразилия), Эусебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия), Джордж Веа (Либерия).

???? Here are the 10 best centre forwards of all time !#BOdreamteam

⌛ To be continued today...

At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/QIsUWBYH23 pic.twitter.com/q19i9BLpIL— France Football (@francefootball) October 19, 2020

Лучшие правые нападающие: Дэвид Бекхэм (Англия), Жаирзиньо (Бразилия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Кевин Киган (Англия), Самюэль Это'О (Камерун), Стэнли Мэтьюз (Англия), Луиш Фигу (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Гарринча (Бразилия), Арьен Роббен (Нидерланды).

???? We follow up the #BOdreamteam nominees reveal today !

Let's start with the right forwards !



⌛ To be continued...

At 12:00 pm : centre forwards

At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/MC4Qw5eDWP pic.twitter.com/FQmS80AW0t— France Football (@francefootball) October 19, 2020

Лучшие левые нападающие: Олег Блохин (СССР), Ривалдо (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Роберто Ривелино (Бразилия), Драган Джаич (Югославия), Роналдиньо (Бразилия), Райан Гиггз (Уэльс), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Тьерри Анри (Франция), Христо Стоичков (Болгария).

???? and last, the 10 best left forwards of all time ! Let's see now who our jury of 170 journalists will vote for !#BOdreamteam https://t.co/tUCw8aACwo pic.twitter.com/5FvX1pzoGH— France Football (@francefootball) October 19, 2020

Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. В этом году приз не будет вручен из-за пандемии коронавируса.