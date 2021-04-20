Нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча с "Вегасом" (2:3) стала для 41-летнего форварда 1768-й в лиге, Хоу в свое время провел 1767 игр.

По ходу матча на видеокубе арены было показано поздравление от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна. Также нового рекордсмена всех времен поприветствовали игроки обеих команд и болельщики.

Канадец Патрик Марло был выбран "Сан-Хосе" на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 196 очков (50-е место в истории), забросив 566 шайб (23-е место). В составе сборной Канады он выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.

В 45 матчах текущего сезона Патрик набрал 8 (4+4) очков при полезности "-7".

Отметим, что рекорд НХЛ по сыгранным матчам с учетом плей-офф принадлежит Марку Мессье (1992), Марло пока идет на втором месте (1963).

Горди Хоу, чей рекорд побил Марло, четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройта" (1950, 1952, 1954, 1955). Он является старейшим игроком, который выходил на лед в матче НХЛ (52 года и 11 дней). Он умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.