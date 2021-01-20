Обмороженные участники лыжного марафона в Швейцарии рискуют потерять пальцы

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Участники лыжного марафона La Diagonela в Швейцарии, который входит в серию Visma Ski Classics, пожаловались на обморожения после 60-километровой гонки по сильному морозу. Два спортсмена могут потерять пальцы, сообщает норвежский портал NRK .

Марафон в швейцарском Санкт-Морице проходил 16 января, температура по ходу гонки достигала отметки в минус 28 градусов. Многие лыжники после гонки обратились в больницу с обморожением. В их числе оказался и серебряный призер гонки норвежец Андреас Нюгорд - действующий победитель общего зачета марафонской серии.

Самая сложная ситуация у шведа Михаэля Эклофа, француза Томаса Жоли и немца Патрика Оттилингера - они могут потерять пальцы из-за обморожения. При этом Оттилингер завершил марафон примерно на середине дистанции, потому что сильно замерз, практически ничего не видел и не чувствовал рук.

Dette blir bare verre og verre.https://t.co/15wxIu2lgb — NRK Sport (@NRK_Sport) January 19, 2021

"У меня сейчас очень много мыслей в голове, но большинство из них связаны с тем, что я могу потерять большой палец на ноге. Травма очень серьезная, врачи сами не знают, получится ли сохранить палец. Он просто гниет изнутри. Только время покажет, что будет. Это ужасно больно", - признался Эклоф.

В марафонской серии нет погодного ограничения - поэтому гонка состоялась. Соревнования выиграли шведы Оскар Кардин и Йенни Ларссон. Мужчины и женщины бежали одинаковую дистанцию. Ермил Вокуев из России стал шестым, Максим Вылегжанин - 11-м.