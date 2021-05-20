Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин впервые в сезоне сумел опередить своего напарника по команде "Хаас" Мика Шумахера. Это произошло во время первой свободной практики пятого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

На всех предыдущих практиках, квалификациях и гонках Мазепин неизменно проигрывал сыну легендарного "Красного барона". Оба пилота в нынешнем сезоне дебютировали в "королевских гонках" на не самых быстрых, но одинаковых болидах.

22-летний Мазепин в первой практике финишировал 17-м, выше Шумахера, Джорджа Расселла из "Уильямса" и Шарля Леклера из "Феррари", который вынужденно закончил сессию спустя восемь минут после начала из-за поломки коробки передач.

Лучшее время в первой практике перед Гран-при Монако показал мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес. Свой лучший круг он прошел за 1 минуту 12,487 секунды. Вторым стал испанец Карлос Сайнс-младший из "Феррари" (+ 0,119 секунды), третьим - другой гонщик "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен (+0,161).

Позднее в четверг пройдет вторая свободная практика, а основная гонка состоится в воскресенье.