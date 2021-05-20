Россиянин Климент Колесников выиграл 100-метровку вольным стилем в очередной соревновательный день проходящего в Будапеште первенства Европы по водным видам спорта

Martin Rulsch / wikimedia.org/

Россиянин Климент Колесников выиграл 100-метровку вольным стилем в очередной соревновательный день проходящего в Будапеште первенства Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве он показал время 47,37 секунды, что является новым рекордом Европы.

Еще один представитель России - Андрей Минаков - завоевал бронзу (47,74), серебряным призером стал итальянец Алекссандро Миресси (47,45).

Для Колесникова это уже шестое золото на первенствах континента. Три медали он выиграл в Будапеште, столько же - на ЧЕ-2018 в Глазго. При этом в столице Венгрии он дважды обновил принадлежавший ему мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, теперь он составляет 23,80 секунды.

#aquatics2020bp ????????

SWIMMING ????‍♀️????‍♂️



M 100m Free

???? Kliment Kolesnikov ????????

???? Alessandro Miressi ????????

???? Andrei Minakov ????????



RESULTS https://t.co/m2r6qac9lY



⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/HWggfIUTag — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 19, 2021

Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4х200 м вольным стилем. Мартин Малютин, Александр Щеголев. Александр Красных и Михаил Вековищев преодолели дистанцию за 7 минут 3,48 секунды. Второе место занял квартет из Великобритании (7:04.61), третье - итальянцы (7:06.05).

#aquatics2020bp ????????

SWIMMING ????‍♀️????‍♂️



M 4 x 200 Free

???? RUSSIA ????????

???? GREAT BRITAIN ????????

???? ITALY ????????



RESULTS https://t.co/m2r6qac9lY



⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/9NAXQYRIEy — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 19, 2021

Титулованная россиянка Юлия Ефимова финишировала четвертой в финальном заплыве на 100 м брассом, преодолев дистанцию за 1 минуту 6,33 секунды. Золото завоевала шведка Софи Ханссон (1:05.69), серебро - итальянка Арианна Кастильони (1:06.13), бронзу - ее соотечественница Мартина Карраро (1:06.21).

Шестикратная чемпионка мира Ефимова не взяла медаль на 100 м брассом на крупном турнире впервые за 9 лет.

Тем не менее, Россия с 16 золотыми наградами продолжает безоговорочно лидировать в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште. У замыкающих первую тройку итальянцев и украинцев по шесть наград высшего достоинства. Турнир завершится 23 мая.