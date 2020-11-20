livephotosport / DepositPhotos В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали о возможных последствиях для сборных, в которых будет выявлен хотя бы один зараженный коронавирусом

livephotosport / DepositPhotos

В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали о возможных последствиях для сборных, в которых будет выявлен хотя бы один зараженный коронавирусом. В этом случае национальная команда может быть отстранена от участия в Кубке мира в полном составе на время прохождения обязательного карантина.

"В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения. От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго. Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил", - цитирует ТАСС заявление IBU.

Первые два этапа Кубка мира по биатлону пройдут в финском Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря. Российская команда должна прибыть в Финляндию на этой неделе.

Накануне тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что на лыжном Кубке мира будут действовать аналогичные правила.

Напомним, что в четверг сборная РФ по бобслею в полном составе была отстранена от участия в первых двух этапах Кубка мира, которые пройдут с 21 по 22 ноября и с 28 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Причиной такого решения стало заражение трех спортсменов коронавирусом и несоблюдение членами команды социальной дистанции.

Россияне пытались скрыть от организаторов, что вся команда танцевала и обнималась в самолете на пути в Латвию, однако их выдали ролики в соцсетях.