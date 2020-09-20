kovop58@gmail.com / DepositPhotos На льду Эдмонтона хоккеисты "Далласа" со счетом 4:1 переиграли "Тампу" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. У победителей шайбы забросили Джоэл Хэнли (6'), Джейми Олексяк (33'), Йоэль Кивиранта (40') и Джейсон Дикинсон (59'), у "Тампы" отличился Янни Гурд (13')

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

На льду Эдмонтона хоккеисты "Далласа" со счетом 4:1 переиграли "Тампу" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. У победителей шайбы забросили Джоэл Хэнли (6'), Джейми Олексяк (33'), Йоэль Кивиранта (40') и Джейсон Дикинсон (59'), у "Тампы" отличился Янни Гурд (13').

Голкипер "Далласа" Антон Худобин совершил 35 сейвов, он отразил все 22 броска в третьем периоде и был признан первой звездой матча.

Пресс-служба "Далласа" отреагировала на одно из спасений Антона двумя сообщениями, которые образуют краткую характеристику 34-летнего стража ворот: "Он не человек. Это Русская машина".

He's not human— Dallas Stars (@DallasStars) September 20, 2020

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей со вторым голом, а вот его партнер по команде Денис Гурьянов бросков не нанес, но сделал пять силовых приемов.

Игроки "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачева результативными действиями не отметились, а голкипер клуба Андрей Василевский совершил 16 сейвов. Второй матч серии состоится 22 сентября.