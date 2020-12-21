Серб Новак Джокович стал вторым теннисистом в истории, которому удалось провести 300 недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее этого добился швейцарец Роджер Федерер, на счету которого 310 недель в статусе первой ракетки мира. Третье место по этому показателю занимает Пит Сампрас (286 недель). Далее следуют чех Иван Лендл (270) и американец Джимми Коннорс (268).

Если в новом сезоне серб останется на первой строчке, то сможет превзойти рекорд швейцарца 8 марта 2021 года.

3 0 0 ????@DjokerNole becomes second player to reach 300 weeks at No. 1 in the @FedEx ATP Rankings!— ATP Tour (@atptour) December 21, 2020

В 2020 году 33-летний Новак Джокович выиграл Australian Open, дошел до финала Roland Garros и вылетел в четвертом круге US Open из-за дисквалификации за попадание мячом в лицо линейному судье. Всего он выиграл 81 титул ATP, это пятый показатель в истории.