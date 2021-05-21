Сборная России обыграла чехов на старте чемпионата мира по хоккею

IIHF / Twitter

Сборная России в пятницу одержала непростую победу над командой Чехии в своем стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча группы А завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Антон Бурдасов (5'), Артем Швец-Роговой (36'), Александр Барабанов (46') и Михаил Григоренко (60'). У проигравших отличились Якуб Флек (10'), Якуб Врана (38') и Доминик Кубалик (58').

Отметим, что Григоренко забросил победную шайбу эффектным броском в дальнюю девятку за 19 секунд до окончания третьего периода. Ворота сборной России защищал Александр Самонов.

Россияне набрали три очка и занимает первое место в группе . В четвертьфинал турнира по итогам кругового раунда выйдут четыре лучшие команды.

В субботу сборная России сыграет с командой Великобритании, встреча начнется в 16:15 по московскому времени. Также в группе А конкурируют сборные Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Белоруссии.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России, а в честь их побед вместо гимна звучит музыкальный фрагмент из Концерта N1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.