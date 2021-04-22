Международный олимпийский комитет (МОК) запретил участникам ближайших Игр в Токио и Пекине преклонять колени и поднимать кулаки в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM) во время соревнований и церемоний награждения

Nizar Kerkeni / wikimedia.org

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил участникам ближайших Игр в Токио и Пекине преклонять колени и поднимать кулаки в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM) во время соревнований и церемоний награждения.

Запрет политической, религиозной и расовой пропаганды на соревнованиях содержится в 50-м правиле Олимпийской хартии. В последние месяцы сторонники BLM активно требовали пересмотреть этот пункт, однако в среду стало известно, что МОК оставил его в силе.

МОК провел соответствующий опрос среди спортсменов и более двух третей из 3547 опрошенных полагают, что акциям протеста и расовой солидарности нет места на соревновательном поле или на официальных церемониях. Комиссия спортсменов МОК рекомендовала продолжать следовать "правилу 50" и исполком утвердил эту рекомендацию.

"Большинство участвовавших в опросе спортсменов не сочли уместным выражение индивидуальных взглядов во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле", - говорится в заявлении МОК .

The recommendations are the result of a consultation process implemented by the IOC Athletes' Commission with over 3,500 athletes from 185 National Olympic Committees and all 41 Olympic sports, ensuring fully gender-equal representation.https://t.co/i6TmEEZBJq @Athlete365 — IOC MEDIA (@iocmedia) April 21, 2021

За нарушение правил Олимпийской хартии предусмотрены санкции, диапазон которых будет уточнен в ближайшее время, с учетом соответствующего контекста каждого отдельного случая.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Зимние Игры 2022 года пройдут в Китае 4-20 февраля.