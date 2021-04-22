Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не достоин выступать за сборную России

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не достоин выступать за сборную России, несмотря на все его мастерство.

По его мнению, команда может обойтись на чемпионате мира без 29-летнего форварда, который набрал 52 очка в 35 матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее стало известно, что Панарин, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею, который стартует 21 мая в Риге, из-за скандальных высказываний в его адрес со стороны другого отечественного тренера - Андрея Назарова.

"За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное, верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он еще не американец, но думаю, что уже и не русский", - приводит слова Плющева издание "Спорт день за днем" .

Последний раз Артемий играл на ЧМ в 2017 году и стал лучшим бомбардиром, а сборная России выиграла бронзу. Специалист также не исключил, что Панарин, возможно, больше вообще никогда не выступит в форме национальной команды.

"Все то, что он озвучивал в интернете и прессе - это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага. Никто не отрицает, что Панарин - талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья", - добавил тренер.

Happy Bread, happy life. ☝️ pic.twitter.com/JmoeL0RHxy — New York Rangers (@NYRangers) April 20, 2021

Напомним, что ранее экс-тренер "Витязя" Андрей Назаров обвинил Панарина, выступавшего в 2011 году за подмосковный клуб, в нападении на девушку в баре в Риге . Хоккеист брал вынужденный "отпуск" и пропустил несколько матчей "Рейнджерс", а потом вернулся в состав команды из Нью-Йорка.

Клуб и НХЛ поддержали его, сочтя обвинения сфальсифицированными. В заявлении клуба интервью Назарова было названо очевидной тактикой запугивания, направленной против хоккеиста за его откровенные высказывания о последних политических событиях в России.