УЕФА может наказать "Реал" и "Ювентус" за попытку футбольного переворота

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Мадридскому "Реалу" и туринскому "Ювентусу" грозят серьезные санкции со стороны Европейского футбольного союза (УЕФА) за активное участие в проекте Европейской Суперлиги.

Как сообщает испанское издание AS , в руководстве УЕФА недовольны действиями клубов и тем, что они, в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отреклись от этой идеи.

Ряд членов исполнительного комитета организации считает, что "сливочных" и "бьянконери" необходимо наказать максимально жёстко - исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон. Другие не уверены, что санкции должны быть такими суровыми. Обсуждение этого вопроса состоится 23 апреля, утверждает портал "Чемпионат" .

Президент "Реала" Флорентино Перес и глава "Ювентуса" Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги. В турнире также должны были принять участие "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".