УЕФА может наказать "Реал" и "Ювентус" за попытку футбольного переворота

Мадридскому "Реалу" и туринскому "Ювентусу" грозят серьезные санкции со стороны Европейского футбольного союза (УЕФА) за активное участие в проекте Европейской Суперлиги.
Как сообщает испанское издание AS, в руководстве УЕФА недовольны действиями клубов и тем, что они, в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отреклись от этой идеи.
Ряд членов исполнительного комитета организации считает, что "сливочных" и "бьянконери" необходимо наказать максимально жёстко - исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон. Другие не уверены, что санкции должны быть такими суровыми. Обсуждение этого вопроса состоится 23 апреля, утверждает портал "Чемпионат".
Президент "Реала" Флорентино Перес и глава "Ювентуса" Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги. В турнире также должны были принять участие "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".
Революция богатейших клубов континента, не пожелавших делиться доходами с УЕФА, на этой неделе потерпела сокрушительное поражение.