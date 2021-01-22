Тренер "Реала" Зинедин Зидан подхватил коронавирусную инфекцию

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Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" Зинедина Зидана дал положительный результат. О заражении информирует пресс-служба мадридского клуба, не уточняя состояние здоровья 48-летнего французского специалиста.

В начале января Зидан сел на карантин, поскольку общался с человеком, у которого обнаружили коронавирус. После этого он сдавал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат.

Вероятно, специалист не сможет руководить командой в ближайших матчах.

Зидан возглавляет "Реал" с марта 2019 года, ранее он также тренировал клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в своей истории - 40 матчей.

В текущем сезоне мадридцы после 19 туров идут на втором месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 4 очка, вылетели в 1/16 финала Кубка Испании, а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов, завершив групповой этап на первом месте в квартете.