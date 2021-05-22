Канадские хоккеисты со счетом 0:2 проиграли сборной Латвии в первом матче предварительного этапа чемпионата мира, который стартовал накануне в Риге

IIHF / Twitter

Канадские хоккеисты со счетом 0:2 проиграли сборной Латвии в первом матче предварительного этапа чемпионата мира, который стартовал накануне в Риге.

Заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (20') и Оскарс Батня (29'). Ворота сборной Латвии блестяще защищал голкипер "Коламбуса" Матисс Кивлениекс, отразивший 38 бросков.

"На такие матчи очень легко настраиваться, - сказал после игры журналистам главный тренер сборной Латвии Боб Хартли. - Говорил с Кивлениексом о том, что для вратаря матчи с большими хоккейными державами всегда становятся большим вызовом, ведь его игра может стать решающим фактором. И он стал решающим фактором".

Латвийская команда впервые в истории обыграла канадцев в матче чемпионата мира, а родоначальники хоккея впервые с 2016 года не сумели забросить ни одной шайбы в матче мирового первенства.

Сборные Латвии и Канады выступают в группе В с командами Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. В следующей встрече латвийцы 22 мая сыграют с командой Казахстана, а канадцы днем позже встретятся со сборной США.