Сборная Дании со счетом 4:3 обыграла команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге

IIHF / Twitter

Сборная Дании со счетом 4:3 обыграла команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

Заброшенными шайбами в составе датчан отметились Никлас Йенсен (31', 38', 49') и Эмиль Кристенсен (39'), у шведов отличились Карл Клинберг (22', 51') и Хенрик Тёммернес (36').

"Победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков, - сказал Йенсен журналистам. - Мы недосчитались многих наших хоккеистов на этом турнире, но все равно здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше".

Сборные Швеции и Дании выступают в одной группе с командами России, Чехии, Словакии, Швейцарии, Белоруссии и Великобритании. Позднее в субботу в группе A состоятся матчи между сборными России и Великобритании, а также Чехии и Швейцарии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.