Александр Овечкин
Chris Tank / Flickr
Александр Овечкин
 
 
 
Александр Овечкин
Chris Tank / Flickr

Хоккеисты "Бостона" на своей площадке со счетом 4:1 переиграли "Вашингтон" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе хозяев льда шайбы забросили Брэд Маршанд (29'), Давид Пастрняк (41'), Чарли Койл (42'), Мэтт Грызлик (55'), у гостей отличился капитан клуба Александр Овечкин (45').

Овечкин забросил вторую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего в активе Александра четыре очка (два гола + две передачи), он отметился результативными действиями во всех матчах серии.

Его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов в четвертой игре очков не набрали, а вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 33 броска.

"Бостон" со счетом 3:1 повел в серии, которая по мнению комментатора Александра Ткачева является самой главной и интересной в первом раунде Кубка Стэнли. Пятая игра между командами в противостоянии до четырех побед состоится 24 мая.