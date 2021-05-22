Александр Овечкин

Chris Tank / Flickr

Хоккеисты "Бостона" на своей площадке со счетом 4:1 переиграли "Вашингтон" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе хозяев льда шайбы забросили Брэд Маршанд (29'), Давид Пастрняк (41'), Чарли Койл (42'), Мэтт Грызлик (55'), у гостей отличился капитан клуба Александр Овечкин (45').

Овечкин забросил вторую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего в активе Александра четыре очка (два гола + две передачи), он отметился результативными действиями во всех матчах серии.

Его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов в четвертой игре очков не набрали, а вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 33 броска.

The Captain gets one back pic.twitter.com/OEL9ar3Qlp — Washington Capitals (@Capitals) May 22, 2021