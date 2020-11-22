Дебют бронзового призера сочинской Олимпиады Ильи Черноусова за сборную Швейцарии откладывается, так как российский лыжник еще не получил гражданство этой страны.

- Призер Сочи-2014 лыжник Илья Черноусов перешел под флаг Швейцарии



Международная федерация лыжного спорта в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, но процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах - попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

"У нас нет новой информации о предоставлении Черноусову гражданства Швейцарии, - сообщили ТАСС в Федерации лыжного спорта Швейцарии. - В составе сборной страны на этап Кубка мира в Руке/Куусамо его нет".

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии. Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она выиграла серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.