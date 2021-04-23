Санкт-Петербург получил дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

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Глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек сообщил о переносе матчей национальной сборной страны в Санкт-Петербург и испанскую Севилью. Польская команда выступит в квартете E вместе со сборными Испании, Швеции и Словакии.

В городе на Неве пройдут игры группового раунда со Швецией и Словакией, которые изначально должны были состояться в ирландском Дублине.

В Севилью перенесен матч поляков с испанцами, который должен был принять исключенный из числа организаторов континентального первенства город Бильбао.

"Севилья и Санкт-Петербург" - официально! Впереди еще немного работы, мы начинаем сначала - лагерь, переезды, вся логистика", - написал Бонек в Twitter .

По всей видимости, в Петербург из Дублина перенесли еще один матч группового этапа между Швецией и Словакией. Таким образом, на "Газпром Арене" вместо четырех встреч, вероятно, пройдут семь.

Hey @AwayDayJoe_!



Thank you for inspiration. What would you say about that? pic.twitter.com/ptgPvhcIAZ — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) April 22, 2021

Напомним, что Дублин и Бильбао должны были принять по три матча группового этапа и по одной игре 1/8 финала. Города лишились права проводить матчи чемпионата Европы, так как не смогли предоставить гарантии проведения игр в присутствии зрителей.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально планировалось, что в Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля.

Оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в городе на Неве можно будет заполнять на 50%.

В Дублине было запланировано проведение матчей Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала 29 июня.