Футболист Златан Ибрагимович останется в Милане до лета 2022 года

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Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании нового соглашения со знаменитым шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Как сообщает пресс-служба клуба, Златан останется в Милане минимум до лета 2022 года.

Предыдущее соглашение "Милана" Ибрагимовичем действовало до 30 июня 2021 года. По информации СМИ, по новому контракту его зарплата увеличилась с 7 до 7,5 миллионов евро за сезон.

Ибрагимович, которому в октябре исполнится 40 лет, выступал за "россонери" с 2010 по 2012 год, а после вернулся в клуб в январе 2020 года.

В этом сезоне футболист забил 15 мячей и сделал две результативные передачи в 17 матчах Серии А. Всего за карьеру в "Милане" он забил 84 мяча в 130 играх.

С 2001 года Златан выступает за сборную Швеции и является лучшим бомбардиром в истории команды (62 мяча в 116 матчах).