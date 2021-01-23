В Египте российские гандболисты победили со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира
Pixabay.com
В Египте российские гандболисты победили со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира
 
 
 
В Египте российские гандболисты победили со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира
Pixabay.com

В Египте российские гандболисты победили со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей в ворота соперника.

Россияне с пятью очками в четырех встречах занимают третье место в таблице четвертой группы, отставая от сборных Швеции (6) и Египта (6) на одно очко.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. В заключительном туре основного раунда сборная России в воскресенье сыграет против шведов, а словенцы встретятся с египтянами.

Напомним, что в свете двухлетних санкций россияне выступают в Египте без национального флага и гимна - под названием "Команда Федерации гандбола России" и под белым флагом ФГР. Вместо национального гимна используется гимн Международной федерации гандбола.