В Египте российские гандболисты победили со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира

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В Египте российские гандболисты победили со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира . Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей в ворота соперника.

Россияне с пятью очками в четырех встречах занимают третье место в таблице четвертой группы, отставая от сборных Швеции (6) и Египта (6) на одно очко.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. В заключительном туре основного раунда сборная России в воскресенье сыграет против шведов, а словенцы встретятся с египтянами.

The Russian Handball Federation Team cruise to a comfortable 32:20 win against North Macedonia ????????. Read more ???? https://t.co/4FW7efibmM #Egypt2021 pic.twitter.com/wR3Q8F9G3A — International Handball Federation (@ihf_info) January 22, 2021