Луис Суарес

Atlético de Madrid / Twitter

Мадридский "Атлетико" стал победителем чемпионата Испании по футболу. В матче заключительного тура первенства страны клуб Диего Симеоне обыграл на выезде "Вальядолид" со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Анхель Корреа (57) и Луис Суарес (67). У хозяев отличился Оскар Плано (18).

Футболисты "Атлетико" набрали 86 очков. Второе место занял мадридский "Реал"(84), который в параллельном матче одержал волевую победу над "Вильярреалом" (2:1).

"Мне приходит в голову смеяться, для меня естественно смеяться, я не знаю почему, но я смеюсь, это радость, которая исходит из меня, - сказал главный тренер Диего Симеоне. - Вспоминал момент, когда мог уйти из клуба. Но я сказал, что собираюсь остаться, потому что я думал, что у "Атлетико" есть будущее, и я не ошибался. Клуб продолжает расти".

Третье место заняла "Барселона" (79), четвертую строчку ранее себе гарантировала "Севилья" (74), которая проведет свой матч 38-го тура в воскресенье. Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

"Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании. Этот титул стал вторым для команды под руководством Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года. Также в активе команды 10 побед в кубке страны и две - в Суперкубке. "Атлетико" по три раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и однажды выиграл Кубок обладателей кубков.

В групповой этап Лиги Европы по итогам чемпионата пробились занявшие пятое и шестое места соответственно "Реал Сосьедад" (62) и "Бетис" (61). В квалификационном раунде плей-офф Лиги конференций сыграет "Вильярреал" (58).