Макс Ферстаппен

CristianoBarni / DepositPhotos

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Второе место занял испанец Карлос Сайнс из "Феррари", третьим стал британец Ландо Норрис ("Макларен").

Ферстаппен (105 очков) возглавил таблицу общего зачета чемпионата мира, опередив британца Льюиса Хэмилтона (101), который в Монако финишировал седьмым.

NEW. CHAMPIONSHIP. LEADER.@Max33Verstappen leads the drivers' championship for the first time in his career ????



And it's a return to the top for @redbullracing too!#MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/IWWpI5hXyI — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин впервые в карьере завершил гонку не последним из финишировавших. Он стал 17-м, обогнав своего партнера по команде немца Мика Шумахера.

Первый Гран-при Монако состоялся в 1950 году, два года спустя этап покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство. В прошлом году этап в Монако был отменен из-за пандемии коронавируса.