Bodø Glimt 25-летний российский голкипер Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба "Буде-Глимт". Его команда впервые в истории обеспечила себе победу в национальном первенстве за пять туров до его окончания и получил право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона

Bodø Glimt

25-летний российский голкипер Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба "Буде-Глимт". Его команда впервые в истории обеспечила себе победу в национальном первенстве за пять туров до его окончания и получила право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

По итогам 25 туров команда набрала 68 очков и стала недосягаемой для идущего вторым "Мольде" (50 очков).

Никита представляет клуб с марта 2019 года, в текущем сезоне он провел 15 матчей, пять из которых отыграл "на ноль".

Хайкин провел несколько матчей за юниорскую и молодежную сборные России. До норвежского клуба он выступал за португальский "Насьонал", российские "Мордовию" и "Кубань", израильские "Бней-Иегуду" и "Хапоэль" (Кфар-Сава).

Как отмечает ТАСС, команда "Буде-Глимт" ранее четыре раза занимала второе место в норвежском чемпионате (1977, 1993, 2003, 2019).