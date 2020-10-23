Баскетболисты ЦСКА уступили "Црвене Звезде" в регулярном чемпионате Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА уступили на выезде сербской "Црвене Звезде" в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Белграде завершилась в овертайме со счетом 86:84 (18:20, 17:23, 11:8, 27:22, 13:11) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал лучший бомбардир Евролиги нынешнего сезона - разыгрывающий защитник "Црвены Звезды" Джордан Лойд, записавший в актив 31 очко. У ЦСКА выделялся Дэниел Хэккетт (29), обновивший личный рекорд результативности на турнире.

Армейцы потерпели лишь второе поражение от "Црвены Звезды" в истории выступлений в Евролиге. Впервые сербская команда победила ЦСКА 29 декабря 2016 года и с тех пор не могла обыграть москвичей на протяжении пяти матчей.

Highlights...@kkcrvenazvezda rallies to stun CSKA in OT pic.twitter.com/ZAEbMJFcb4— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2020

ЦСКА, одержавший две победы в пяти играх, опустился на 12 место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В следующем матче 29 октября клуб примет испанскую "Валенсию".