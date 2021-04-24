Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович отказался от участия в проекте Европейской Суперлиги из-за нежелания ссориться с президентом России Владимиром Путиным, утверждает Süddeutsche Zeitung .

По информации источника, олигарх получил в понедельник письмо из Кремля, в котором сообщается, что Суперлига не в интересах российского государства.

"Компания "Газпром" - главный спонсор Лиги чемпионов и должен оставаться таковым. Этим летом в Санкт-Петербурге состоятся матчи чемпионата Европы, а летом 2022 года там запланирован финал Лиги чемпионов. "Зенит" фактически является собственностью "Газпрома". Клуб хочет сохранить доступ хотя бы к полуоткрытой Лиге чемпионов. Большая мировая политика сыграла свою роль: Абрамовичу не хочется портить отношения с президентом Путиным", - приходят к выводу немецкие журналисты.

Издание подчеркивает, что митинги недовольных фанатов в Челси, одном из самых фешенебельных районов дорогого финансового мегаполиса Лондона, вряд ли могли заставить Романа Абрамовича пересмотреть свои взгляды.

О создании Суперлиги Европы объявили в понедельник. Клубами-основателями выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Согласно плану создателей , в Суперлиге в два круга должны были играть 20 богатейших клубов, гарантированно проводящих по 18 матчей. Главой турнира был объявлен президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). Генеральным спонсором выступил банк-гигант JP Morgan.