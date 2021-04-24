Забавный случай произошел во время женской легкоатлетической эстафеты 4х200 м на региональных соревнованиях в Юте. Когда спортсменки, бежавшие на последнем этапе, выходили на финишную прямую, число претенденток на победу пополнилось новой участницей - собакой по кличке Холли

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Забавный случай произошел во время женской легкоатлетической эстафеты 4х200 м на региональных соревнованиях в Юте. Когда спортсменки, бежавшие на последнем этапе, выходили на финишную прямую, число претенденток на победу пополнилось новой участницей.

Голдендудль (дизайнерская порода собак, помесь пуделя и золотистого ретривера) выпрыгнул с трибуны на дорожку, устремился за лидером и под аплодисменты зрителей первым пересек финишную черту.

Позднее выяснилось, что собака по кличке Холли принадлежит одной из спортсменок и нередко участвует в тренировках хозяйки, поэтому бегать наперегонки для четвероногой оказалось обычным делом.