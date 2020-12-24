Государство в ближайшее время будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин во время выступления на форуме Sport Forum Live.

Он подчеркнул, что речь идет о лигах и клубах, а не о спортсменах, входящих в сборные.

"В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах, которые работают в сборной. Наоборот, последний сегмент не будет менее финансироваться, мы будем делать все для их успешного выступления. Есть тенденция уменьшения финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличения по возможности финансовой обеспеченности социального сегмента развития спорта", - цитирует Матыцина РИА "Новости".

Ранее министр заявлял, что Минспорт не будет финансировать профессиональный спорт в стране в той мере, в которой он понес убытки из-за пандемии коронавируса, а также предложил создать механизм для привлечения внебюджетных средств для поддержки спорта.