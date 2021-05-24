Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде

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Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде.

Встреча между чемпионом страны петербургским "Зенитом" и обладателем Кубка России московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград", который вмещает 35 016 зрителей.

Как отмечает пресс-служба лиги, место проведения будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом.

На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград-Арена" и "Мордовия-Арена" в Саранске.

Отметим, что "Локомотив" и "Зенит" будут разыгрывать этот трофей третий год подряд. В 2019 году его обладателями стали москвичи, а в 2020-м - питерцы.

РПЛ одобрила проведение Олимп-Суперкубка России в Калининграде ????

https://t.co/PmFB6zmEoD — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 24, 2021

"Мы очень рады, это замечательно, что выбрали именно Калининград, - заявила ТАСС министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. - Уверена, что матч пройдет хорошо, мы сделаем для этого все возможное. Конечно, мы были уверены, когда подавали заявку, что нас выберут, Калининград - это очень хорошее место для проведения такого матча".

Также участники собрания утвердили положение о проведении матча, согласно которому в случае ничьей не будет проводиться дополнительное время, а команды сразу перейдут к серии пенальти.