Роберт Левандовский впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов. В сезоне-2020/21 32-летний поляк забил 41 мяч в 29 играх Бундеслиги.

Обладателя "Золотой бутсы" помогает определить коэффициент сложности европейского чемпионата, на который умножается количество забитых форвардом мячей. В пяти сильнейших лигах континента этот коэффициент равен двум.

В борьбе за трофей Левандовский опередил двух титанов мирового футбола последних лет - лучшего бомбардира пяти последних чемпионатов Испании Лионеля Месси (30 голов в 35 матчах за из "Барселону") и топового голеадора Италии Криштиану Роналду (29 голов в 33 играх за "Ювентус").

По итогам прошлого сезона приз достался Чиро Иммобиле из "Лацио" (36 голов в Серии А). Рекордсмен по количеству наград - Лионель Месси, бравший ее шесть раз.

Добавим, что лучшим бомбардиром чемпионата Англии стал нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн (23 гола в 35 матчах), а во Франции не было равных форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе (27 голов в 31 матче).