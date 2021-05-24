Руй Витория

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Португалец Руй Витория назначен новым тренером московского "Спартака"

Португальский специалист Руй Витория назначен новым главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Он сменил на данном посту немца Доменико Тедеско, который покинул московский клуб по окончании сезона.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, я 51-летним португальцем был подписан контракт на два года.

В тренерский штаб нового главного тренера вошли ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четверо работают вместе с Виторией с 2011 года.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. С 2015 по 2019 год тренер возглавлял португальскую "Бенфику" и завоевал с лиссабонской командой два титула в национальном чемпионате (2016, 2017).

Руй Витория - новый главный тренер "Спартака" ????????



Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в "Спартаке"! ????⚪️#ПартияНачалась pic.twitter.com/349htysTFn — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) May 24, 2021

"Спартак" под руководством Тедеско в сезоне-2020/21 занял второе место в чемпионате России и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.