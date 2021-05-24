Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, соревнования в рамках которого завершились в венгерском Будапеште 23 мая.

Отечественной команде во всех видах соревнований удалось добыть 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняли британцы (12-13-7), третье - итальянцы (10-14-20).

В медальном зачете плавания россияне завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград, уступив лишь британцам (11-9-6).

В программу чемпионата Европы по водным видам спорта также входили соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду и плаванию на открытой воде.

Российские прыгуны в воду завоевали 13 медалей (5-4-4) и выиграли общий зачет. Сборная РФ по синхронному плаванию также заняла первое место с шестью золотыми медалями. В плавании на открытой воде россияне с одной бронзовой наградой стали шестыми в общем зачете.

Всего на первенстве континента конкурировали представители 22 стран. Золотые награды достались спортсменам из 13 стран. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Следующий чемпионат Европы пройдет в Дохе с 6 по 22 октября, а 2025-м соревнования примет Казань.