Члены наблюдательного совета РУСАДА досрочно освободились от своих полномочий

Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут досрочно освобождены от полномочий с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями.

Как сообщает пресс-служба агентства, соответствующее решение было принято во вторник на заседании наблюдательного совета, новый состав должен быть сформирован до 1 января.

Обновленный кодекс содержит новые императивы применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

"С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась", - заявил глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

Набсовет РУСАДА был создан в марте 2017 года, а в августе нынешнего после его рекомендации было принято решение уволить генерального директора организации Юрия Гануса. В результате агентство возглавили более лояльные госструктурам и менее независимые чиновники.

В действующий состав органа, помимо Ивлева, входят олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева (от Олимпийского комитета России), академик РАМН Владимир Чехонин, Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.

До конца года ожидается решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу РУСАДА и WADA. Если CAS примет сторону WADA, что наиболее вероятно, российских спортсменов на четыре года лишат права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страну - принимать крупные международные турниры.