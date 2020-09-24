Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэста вновь застали за попрошайничеством на улицах американского Далласа
 
Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэста вновь застали за попрошайничеством на улицах американского Далласа
Keith Allison / wikimedia.org

Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэста вновь застали за попрошайничеством на улицах американского Далласа (штат Техас). Соответствующая фотография 37-летнего американца недавно появилась в соцсетях.

В 2016 году ветеран НБА, страдающий биполярным расстройством, уже был замечен на улицах за тем же занятием, а в январе появилось видео, на котором его избили и заковали в наручники.

В настоящее время Делонте не имеет постоянного места жительства.

Баскетболист, игравший в "Кливленде" с Леброном Джеймсом, не раз становился центральной фигурой различных скандалов, в том числе будучи еще действующим игроком, напоминает ТАСС.

В 2009 году он был арестован за хранение оружия, в 2010-м, по неподтвержденной информации, состоял в отношениях с матерью Леброна Джеймса. В 2012 году был оштрафован НБА за то, что ткнул пальцем в ухо игроку Гордону Хэйуорду во время матча.

Профсоюз игроков НБА оказывал бывшему коллеге финансовую помощь, но тот не нашел ей достойного применения и не потратил деньги на реабилитацию.

На драфте НБА в 2004 году Уэст был выбран в первом раунде под 24-м номером "Бостоном". Всего в лиге он провел девять сезонов, отыграв 432 матча в регулярных чемпионатах. В 2012 году он завершил карьеру в НБА, после чего некоторое время выступал в Китайской баскетбольной ассоциации.