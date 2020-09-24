Шведский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. О положительном тесте 38-летнего форварда сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу "россонери".

Нападающий переносит инфекцию бессимптомно, но вынужден уйти на самоизоляцию. Он точно не сможет принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против норвежского клуба "Буде-Глимт", который состоится 24 сентября.

Ранее инфекцию подхватил бразильский защитник "Милана" Леонардо Дуарте и в клубе опасаются волны новых положительных тестов.

"Вчера у меня был отрицательный результат на COVID-19, а сегодня - положительный. Никаких симптомов. У коронавируса хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал брутальный форвард в соцсетях.

В текущем сезоне Ибрагимович забил два мяча в ворота "Болоньи", а в прошлом на его счету 10 голов в 18 встречах за "Милан" в Серии А.

Златан - один из самых титулованных футболистов мира. На протяжении карьеры он также выигрывал чемпионаты Нидерландов, Испании и Франции, кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, за которую отличился 62 раза в 116 матчах.