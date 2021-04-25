В подмосковной Балашихе омский "Авангард" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 в овертайме одолел хоккеистов ЦСКА

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В подмосковной Балашихе омский "Авангард" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 в овертайме одолел хоккеистов ЦСКА.

У победителей шайбы забросили Корбэн Найт (24'), Клим Костин (44') и Дамир Шарипзянов (56') и Павел Дедунов (65'), отличившийся в меньшинстве, у ЦСКА точные броски нанесли Антон Слепышев (10'), Максим Мамин (13') и Мэт Робинсон (60'), восстановивший равновесие за секунду до конца третьего периода.

По ходу встречи центральные нападающие ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов были наказаны пятиминутным штрафом и удалены до конца игры. Локтионов - за колющий удар клюшкой нападающего "Авангарда" Клима Костина в область паха, а Шалунов - за атаку в область головы и шеи (пострадавший не сумел продолжить встречу).

В итоге армейцы за матч заработали 60 минут штрафа, хоккеисты "Авангарда" - шесть. Счет в серии до четырех побед стал равным 2:2. Пятая игра противостояния состоится в понедельник на московском льду.