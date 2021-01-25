Андрей Есипенко

Tata Steel Chess Tournament / YouTube

18-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами обыграл чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена в восьмом туре супертурнира Tata Steel Masters в нидерландском Вейк-ан-Зее.

После восьми туров Есипенко с пятью очками занимает третье место в турнирной таблице и теперь его ждет игра с лидером - иранцем Алирезой Фируджей (5,5 очков).

"Я думаю, это один из лучших дней в моей жизни, - цитирует Есипенко ТАСС. - Я чувствую себя просто прекрасно, у меня нет слов. После начальной части партии я думал, что у меня есть определенные шансы благодаря сложившейся ситуации на доске. После одного из ходов Карлсена я понял, что нахожусь в выигрышной позиции. Я до сих пор до конца не осознал, что мне удалось переиграть Карлсена".

18-year-old chess grandmaster Andrey Esipenko upsets world champion Magnus Carlsen



Not esports but a cool moment captured on Twitch♟️ pic.twitter.com/EQSadkMVqv — The Esports Writer (@FionnOnFire) January 24, 2021

Есипенко является выпускником образовательного центра "Сириус", открытого в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина. Задача центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

"Наш молодой и талантливый шахматист, выпускник "Сириуса" сумел одержать победу в классических шахматах над действующим чемпионом мира - это вызывает только гордость, - заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. - Победа говорит о подготовке, высоком уровне и потенциале нашего шахматиста. Желаем ему еще больших успехов и прогресса".