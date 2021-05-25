Сборная Канады потерпела третье поражение в трех стартовых матчах предварительного группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Риге

IIHF / twitter.com

Сборная Канады потерпела третью неудачу в трех стартовых матчах предварительного группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Риге. После поражений от Латвии и США лучшая команда мирового рейтинга уступила немцам.

В понедельник в матче группы В родоначальники хоккея уступили сборной Германии со счетом 1:3, дважды во втором периоде не сумев реализовать большинство "пять на три".

У победителей шайбы забросили Штефан Лойбль (11'), Маттиас Плахта (12') и Корбиниан Хольцер (58'), у проигравших - Ник Пол (19').

Кленовые листья не набрали ни одного очка в трех стартовых матчах чемпионата мира и с двумя заброшенными шайбами занимают предпоследнее, седьмое место в группе B. В четвертьфинал по итогам кругового раунда выйдут четыре лучшие команды.

Ранее канадцы никогда в истории не начинали мировые первенства даже с двух поражений подряд. Немцам они до сего дня уступали лишь единожды - в 1996 году - и имели 10-матчевую победную серию в личных встречах против бундестим.

В следующем туре сборная Канады, у которой нет набранных очков, 26 мая встретится с норвежцами.